МОК изменил олимпийскую клятву: как теперь звучит спортивная заповедь №1

В клятву добавили слова про равенство и борьбу с дискриминацией, а произносить ее на церемонии 23 июля будет одинаковое количество мужчин и женщин

Олимпийская клятва не будет прежней / Фото: Getty Images

Международный олимпийский комитет (МОК) изменил олимпийскую клятву, которую на церемонии открытия Олимпиады-2020 в Токио 23 июля произнесут представители спортсменов, судей и тренеров.

Читайте также: Президент МОК назвал японцев китайцами

До 2018 года все три категории произносили собственные клятвы, но в Пхенчхане-2018 клятву объединили.

А в Токио-2020 клятву произнесут уже не три человека, как раньше, а шесть: два спортсмена, два судьи и два тренера. В каждой паре – мужчина и женщина. Это сделано ради гендерного равенства – сообщает официальный сайт МОК.

В саму клятву добавили слова про равенство и борьбу с дискриминацией. Теперь она звучит так:

"Мы обещаем принять участие в этих Олимпийских играх, уважая и соблюдая правила в духе честной игры, вовлеченности и равенства. Вместе мы солидарны и обязуемся заниматься спортом без допинга, без жульничества, без какой-либо дискриминации. Мы делаем это ради чести наших команд, из уважения к фундаментальным принципам олимпизма и для того, чтобы с помощью спорта сделать мир лучше"

Олимпийцы прилетают в Токио / Фото: Reuters

Олимпийские кольца в Токио / Фото: Reuters

Олимпийские кольца у штабквартиры МОК / Фото: Reuters

Ранее мы писали, что из-за допинга Игры в Токио точно пропустит Олег Верняев. Наш гимнаст за мельдоний получил четыре года дисквалификации.