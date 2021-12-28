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Мог стать инвалидом: Воронин раскрыл причину завершения карьеры

Андрей Трофимов
28 декабря, 12:18
Известный украинский футболист хотел еще поиграть, но его отговорили врачи

Андрей Воронин / Фото: Instagram

42-летний Андрей Воронин, бывший форвард сборной Украины, рассказал, что именно семь лет назад заставило его завершить карьеру футболиста.

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"Я в 2014-м закончил. Тогда после травмы я думал еще. Разговаривал с агентом (Андреем Головашом), с женой, с родителями. Я хотел еще играть".

"Но, как сказали тогда врачи, мне лучше не играть профессионально. Потому что после любого сильного столкновения я мог чуть ли не в инвалидном кресле оказаться. Поэтому пришлось закончить", – поведал Воронин каналу Миля.

Андрей Воронин. Фото: fcdynamo.ru

За свою карьеру Воронин успел поиграть за Боруссию Менехенгладбах, Майнц, Кельн, Байер, Ливерпуль, Герту и московское Динамо, где сейчас работает ассистентом главного тренера.

"Был разговор насчет сборной Украины. "Как только место освободится, буду предлагать твою кандидатуру", – говорил мне Шева. После ухода Рианчо в Спартак в 2018 году место освободилось, но на него взяли Сашу Шовковского. На этом все закончилось, иллюзии растворились", – жаловался Воронин.

Андрей Воронин / Фото: fcdynamo.ru