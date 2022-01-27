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Много рыбы: первые впечатления наших олимпийцев от Пекина-2022

Андрей Трофимов
27 января, 21:25
На зимние Игры прилетели украинские биатлонисты и рассказали чем их кормили в столовой олимпийской деревни

Наши биатлонисты уже в Китае / Фото: Коллаж: Сегодня

Команда будет жить в Чжанцзякоу – это город в горном кластере, где состоятся соревнования по биатлону.

Первыми олимпийскими впечатлениями поделилась Дарья Блашко.

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"Прогуляться по самой деревне или что-то посмотреть, еще не было времени. Пока получили багаж, поели. Кстати, в столовой большой выбор блюд, много рыбы, мяса. Теперь будем отдыхать. А уже с утра запланирована разминка и в обед выедем на первую тренировку", – цитирует Блашко НОК Украины.

Фото из номера показал и Дмитрий Пидручный:

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А вот как встречали нашу команду в аэропорту Пекина:

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Ранее мы рассказывали, что положительный тест на COVID-19 сдал тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра.