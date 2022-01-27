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Багато риби: перші враження наших олімпійців від Пекіна-2022

Андрій Трофімов
27 січня, 21:25
На зимові Ігри прилетіли українські біатлоністи та розповіли чим їх годували у їдальні олімпійського селища

Наші біатлоністи вже в Китаї / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні збірна України з біатлону приїхала на Олімпійські ігри.

Команда житиме в Чжанцзякоу – це місто у гірському кластері, де відбудуться змагання з біатлону.

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Першими олімпійськими враженнями поділилася Дар'я Блашко.

"Погуляти самим селищем і щось роздивитися, ще не було часу. Поки отримали багаж, поїли. До речі, у їдальні великий вибір страв, багато риби, м'яса. Тепер відпочиватимемо. А вже зранку запланована розминка і в обід виїдемо на перше тренування", – цитує Блашко НОК України.

Фото з номера показав і Дмитро Підручний:

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Читайте також: Перший скандал України на Олімпіаді: Китай не пускає наш боб

А ось як зустрічали нашу команду в аеропорту Пекіна:

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Раніше ми розповідали, що позитивний тест на COVID-19 здав тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра.