5 апреля 22:00
Манчестер Сити --
Атлетико --
5 апреля 22:00
Бенфика --
Ливерпуль --
6 апреля 22:00
Челси --
Реал --
6 апреля 22:00
Вильярреал --
Бавария --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Мне жалко россиян: огонь от вратаря сборной Украины

Андрей Трофимов
25 марта, 18:21
Георгий Бущан гордится, что украинцы – свободный народ, и понимает, почему российские футболисты боятся говорить о войне

Свободный народ победит / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Голкипер киевского Динамо и сборной Украины Георгий Бущан разочаровался в российских спортсменах. Они никак не реагируют на зверства российской армии в Украине.

Читайте также: Российскому футболу кранты! Санкции ударили по фашистам

Реклама

"Достучаться до российских футболистов невозможно. Это не имеет смысла. Я полностью знаю, что им запрещено говорить на эту тему.

Горжусь тем, что я украинец. Могу сказать и сделать все, что я хочу. Мы – свободный народ.

Георгий Бущан в шоке от увиденного / Фото: Getty Images

А россияне – загнанные люди. У них нет свободы слова, они даже не могут мыслить иначе. Это единственное, за что мне их жалко.

Не дай Бог кому пережить то, что украинцы проживают сейчас", – сказа Бущан в интервью клубному YouTube-каналу.

Ранее мы писали, что вратарь Пари Сен-Жермен разместил в своем доме в Париже 30 украинских беженцев.