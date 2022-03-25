Мені шкода росіян: вогонь від воротаря збірної України

Вільний народ переможе / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні
Голкіпер київського Динамо та збірної України Георгій Бущан розчарувався у російських спортсменах. Вони жодним чином не реагують на звірства російської армії в Україні.
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"Достукатися до російських футболістів неможливо. Це не має сенсу. Я точно знаю, що їм заборонено говорити на цю тему.
Пишаюся тим, що я українець. Можу сказати та зробити все, що я хочу. Ми – вільний народ.
А росіяни – загнані люди. Вони не мають свободи слова, вони навіть не можуть мислити інакше. Це єдине, за що мені їх шкода.
Не дай Боже кому пережити те, що українці проживають зараз", – сказав Бущан в інтерв'ю клубному YouTube-каналу.
Раніше ми писали, що воротар Парі Сен-Жермен розмістив у своєму будинку в Парижі 30 українських біженців.