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Мені шкода росіян: вогонь від воротаря збірної України

Андрій Трофімов
25 березня, 18:21
Георгій Бущан пишається, що українці – вільний народ, і розуміє, чому російські футболісти бояться говорити про війну

Вільний народ переможе / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Голкіпер київського Динамо та збірної України Георгій Бущан розчарувався у російських спортсменах. Вони жодним чином не реагують на звірства російської армії в Україні.

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"Достукатися до російських футболістів неможливо. Це не має сенсу. Я точно знаю, що їм заборонено говорити на цю тему.

Пишаюся тим, що я українець. Можу сказати та зробити все, що я хочу. Ми – вільний народ.

Георгій Бущан шокований побаченим / Фото: Getty Images

А росіяни – загнані люди. Вони не мають свободи слова, вони навіть не можуть мислити інакше. Це єдине, за що мені їх шкода.

Не дай Боже кому пережити те, що українці проживають зараз", – сказав Бущан в інтерв'ю клубному YouTube-каналу.

Раніше ми писали, що воротар Парі Сен-Жермен розмістив у своєму будинку в Парижі 30 українських біженців.