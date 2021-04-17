Мирче нелегко: Луческу с комком в горле ушел с интервью после победы (видео)

Главный тренер киевского Динамо не стал радоваться выигрышу чемпионского матча у донецкой команды, которую он возглавлял в течение двенадцати лет

Несмотря на победу Динамо над Шахтером 1:0 в главном матче сезона, на 99 процентов гарантировавшую киевлянам чемпионство, Мирча Луческу после игры на "Олимпийском" особой радости не излучал.

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На вопрос журналиста каналов "Футбол 1/2/3", почему мы не увидели эмоций Мирчи после победы, Луческу ответил: "Мне нелегко. Окей", – и на этом завершил интервью, возможно, чтобы зрители в прямом эфире не увидели его слезы.

Луческу покинул флеш-зону, не ответив на заданный вдогонку ему вопрос: "Это из-за Шахтера?"

Смотрите, как Луческу завершил интервью

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После субботней победы киевляне на 10 очков опережают "горняков" и уже в следующем туре, 25 апреля, могут оформить чемпионский титул, если обыграют Ингулец.

До этого Динамо становилось чемпионом в 2016 году, еще при Сергее Реброве. В Шахтере тогда свой последний сезон проводил нынешний коуч киевлян Мирча Луческу.

Напомним, что у руля Шахтера Луческу проработал 12 лет, выиграв с дончанами 22 трофея, включая Кубок УЕФА и восемь чемпионских титулов.