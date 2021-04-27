Мне каждый день желают смерти: сына Пирло травят за неудачи Ювентуса

17-летний Никколо Пирло страдает из-за работы отца от нападков и оскорблений в социальных сетях и просит обидчиков поставить себя на его место

Никколо Пирло / Фото: Instagram

Cын главного тренера Ювентуса Андреа Пирло 17-летний Никколо признался, что в социальных сетях началась настоящая травля из-за работы отца. Из-за спада в игре туринской команды и вылета из Лиги чемпионов подросток, который также выступает за Юве, ежедневно получает сообщения с пожеланиями смерти.

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"Я не из тех людей, кто кого-то осуждает. Каждый имеет право говорить то, что он хочет. Я бы не хотел, чтобы у меня отняли свободу слова. Мои родители научили меня прислушиваться к мнению других. Но думаю, что всему есть предел. И его уже превысили. Мне 17 лет, и я каждый день получаю сообщения, где мне желают смерти и оскорбляют. И не потому, что занимаюсь чем-то плохим, а потому, что я – сын тренера, работа которого кому-то может не нравиться. Прошу вас хотя бы на секунду поставить себя на мое место. Как бы вы себя чувствовали?", — написал Никколо в Instagram

Андреа Пирло / Фото: Reuters

Сейчас Ювентус находится на 4-м месте в чемпионате Италии и уже потерял прошлогодний титул.

Ранее ходили слухи, что Пирло на тренерском мостике Ювентуса может сменить Зинедин Зидан. Наставник Реала, который ранее играл в Турине, хочет воссоединиться с Криштиану Роналду.

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