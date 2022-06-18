Мир будет ненавидеть Россию. Золотой талант Динамо высказался о будущем Мордора

Мир не сможет простить россиянам все зверства / Фото: Коллаж: Сегодня

Воспитанник киевского Динамо Георгий Цитаишвили не понаслышке знает все прелести "русского мира". В 2008 году РФ начала полномасштабную войну против Грузии – родины футболиста.

Но этого российским захватчикам показалось мало и они вторглись на территорию Украины. Своим варварством Россия изолировала себя от цивилизованного мира. Так считает грузинский полузащитник.

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"В России у людей нет своего мнения, ради денег они закроют рот и будут смотреть, как люди и дети умирают. Эти люди не хотят развиваться и жить нормальной жизнью, потому что после этого у России никогда не будет нормальной жизни. Весь мир будет ненавидеть эту страну, этих людей, она закроется, как-будто стену обложили вокруг себя. Это будет другой мир, их люди готовы это "схавать" только ради того, чтобы их на 10 дней не посадили в "обезьянник". Они боятся сесть в тюрьму и хотят жить в стране, где ничего не будет. Для меня Россия прекратила свое существование. Я и так раньше, зная, что было в Грузии, плохо относился к их президенту. Но там такой народ. Конечно, может где-то есть несколько нормальных людей в стране – один процент из ста. Но я даже не замечал этого одного процента. Таких людей мало", – сказал Цитаишвили в интервью SportArena.

Георгий Цитаишвили / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Напомним, из-за агрессии России против Украины был досрочно завершен чемпионат УПЛ. Футболисты вынуждены были искать себе новые клубы для поддержания формы.

Георгий Цитаишвили на правах аренды весной выступал за краковскую Вислу. В составе польского клуба вингер сыграл 7 матчей, забил один мяч и отдал два ассиста.

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Отметим, в составе молодежной сборной Украины Георгий Цитаишвили стал чемпионом мира в 2019-м, но в 2021 году полузащитник перебрелся в ряды национальной команды Грузии.