Минутка положительной ностальгии: ровно год назад Украина переписала историю в Глазго (видео)

Артем Довбик празднует гол в ворота сборной Швеции на Евро-2020 / Фото: Reuters

Ровно год назад на Евро-2020 состоялся один из лучших матчей сборной Украины по футболу в истории. Команда Андрея Шевченко тогда играла против сборной Швеции в 1/8 финала.

"Сине-желтые" чудом пробились в плей-офф, так как в группе проиграли два матча из трех. Единственной победой был триумф над Северной Македонией во втором туре (2:1), тогда как с голландцами (2:3) и австрийцами (0:1) наши взяли ноль очков.

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Удачный формат позволил нам не только выйти дальше с третьего места, но и получить вполне удобного соперника в лице Швеции. Счет в игре открыли наши ребята, хлесткий удар вышел у Зинченко после навеса Ярмоленко с фланга в первом тайме.

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Впрочем, до перерыва шведы отыгрались. Бущан не смог справиться с выстрелом Эмиля Форсберга, после которого мяч рикошетом от нашего защитника залетел в ворота.

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Игра подходила все ближе к серии пенальти, однако два момента переломили ход встречи. Сначала Артем Беседин ценой тяжелой травмы заработал удаление для Маркуса Даниэльссона.

А затем Артем Довбик вышел на поле и вырвал победу для нашей команды. Форвард Днепра-1 удачно замкнул подачу Зинченко с фланга и принес нашей команде четвертьфинал. А заодно и продемонстрировал миру свой забавный лифчик.

Дальнейшие события вокруг сборной больше огорчали. Англия вчистую разобралась с нами в 1/4 финала, Андрей Шевченко неоднозначно покинул пост главного тренера, а приход Петракова поначалу приносил лишь ничьи с казахами и французами в отборе на ЧМ-2022.

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Позже наша команда все же прошла в плей-офф и была даже в шаге от выхода на Мундиаль после победы над Шотландией и достойной игры с Уэльсом. Но все равно игра со шведами 29 июня 2021 года навсегда останется легендарной для нашего футбола. Не менее, чем битва со Швейцарией на ЧМ-2006.