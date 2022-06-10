Минус три игрока. Петраков сообщил о кадровых проблемах сборной Украины

Перед матчем с Арменией у Александра Петракова кадровые проблемы / Фото: УАФ, Коллаж: Сегодня

Завтра сборная Украины сыграет в Лодзе второй матч Лиги наций. Соперником "сине-желтых" будет команда Армении.

В преддверии поединка наставник сборной Украины Александр Петраков провел пресс-конференцию. Коуч украинцев рассказал о кадровых проблемах команды, а также выборе домашней арены для сборной.

"Играть в Лодзе было моим пожеланием. Руководство спросило меня, в каком городе я хочу играть. Я предложил играть в Лодзе. Здесь много наших украинцев работает. Больше 6000. Поэтому я и сказал, что лучше играть в Лодзе.

10 лет назад Украина провела совместно с Польшей Евро-2012. Какие лично у вас воспоминания об этом турнире?

Я был на одной игре со шведами. Была гордость за наших. Помню эту игру. Больше я не ходил на эти игры.

Будут ли готовы игроки, которые пропустили матч с Ирландией, сыграть завтра?

Тарас Степаненко уже уехал, я его домой отпустил. Бущан уже поехал домой. Соболь сегодня только приступает к тренировкам после простуды. И заболел Сирота, тоже простуда. А все кто здоровы – увидим на тренировке сейчас, кто как готов на завтрашнюю игру.