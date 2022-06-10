10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
Уэльс --
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Минус три игрока. Петраков сообщил о кадровых проблемах сборной Украины

Сергей Шаховец
10 июня, 19:44
Главный тренер национальной команды Александр Петраков накануне матча с Арменией поделился последними новостями из лагеря сборной

Перед матчем с Арменией у Александра Петракова кадровые проблемы / Фото: УАФ, Коллаж: Сегодня

Завтра сборная Украины сыграет в Лодзе второй матч Лиги наций. Соперником "сине-желтых" будет команда Армении.

В преддверии поединка наставник сборной Украины Александр Петраков провел пресс-конференцию. Коуч украинцев рассказал о кадровых проблемах команды, а также выборе домашней арены для сборной.

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"Играть в Лодзе было моим пожеланием. Руководство спросило меня, в каком городе я хочу играть. Я предложил играть в Лодзе. Здесь много наших украинцев работает. Больше 6000. Поэтому я и сказал, что лучше играть в Лодзе.

10 лет назад Украина провела совместно с Польшей Евро-2012. Какие лично у вас воспоминания об этом турнире?

Я был на одной игре со шведами. Была гордость за наших. Помню эту игру. Больше я не ходил на эти игры.

Будут ли готовы игроки, которые пропустили матч с Ирландией, сыграть завтра?

Тарас Степаненко уже уехал, я его домой отпустил. Бущан уже поехал домой. Соболь сегодня только приступает к тренировкам после простуды. И заболел Сирота, тоже простуда. А все кто здоровы – увидим на тренировке сейчас, кто как готов на завтрашнюю игру.

Что лично вы помните о чемпионате мира 2019 года U-20, в котором Украина победила?

Это прошлое. Я страницу переворачиваю и живу дальше", – сказал Петраков.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков / Фото: Reuters

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Напомним, матч Украина – Армения состоится в субботу, 11 июня. Начало в 16:00 по киевскому времени.

Ранее мы сообщали, что лидер сборной Украины Тарас Степаненко не сможет помочь команде в двух ближайших матчах Лиги наций.

Тарас Степаненко пропустит матч с Арменией / Фото: Коллаж: Сегодня