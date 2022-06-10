Мінус три гравці. Петраков повідомив про кадрові проблеми збірної України

Перед матчем з Вірменією у Олександра Петракова кадрові проблеми / Фото: Колаж: Сьогодні
Завтра збірна України зіграє у Лодзі другий матч Ліги націй. Суперником "синьо-жовтих" буде команда Вірменії.
Напередодні поєдинку наставник збірної України Олександр Петраков провів пресконференцію. Коуч українців розповів про кадрові проблеми команди, а також вибір домашньої арени для збірної.
"Грати у Лодзі було моїм побажанням. Керівництво запитало мене, в якому місті хочу грати. Я запропонував грати у Лодзі. Тут багато наших українців працює. Більше 6000. Тому я й сказав, що краще грати у Лодзі.
10 років тому Україна провела спільно із Польщею Євро-2012. Які особисто у вас спогади про цей турнір?
Я був на одній грі зі шведами. Була гордість за наших. Пригадую цю гру. Я більше не ходив на ці ігри.
Чи готові гравці, які пропустили матч із Ірландією, зіграти завтра?
Тарас Степаненко вже поїхав, я його додому відпустив. Бущан уже поїхав додому. Соболь сьогодні лише розпочинає тренування після застуди. І захворів Сирота, теж застуда. А всі хто здорові – побачимо на тренуванні зараз, хто готовий на завтрашню гру.
Що особисто ви пам'ятаєте про чемпіонат світу 2019 року U-20, у якому Україна перемогла?
Це минуле. Я сторінку перевертаю і живу далі", – сказав Петраков.
Нагадаємо, матч Україна – Вірменія відбудеться у суботу, 11 червня. Початок о 16:00 за київським часом.
Раніше ми повідомляли, що лідер збірної України Тарас Степаненко не зможе допомогти команді у двох найближчих матчах Ліги націй.