10 червня 21:45
Данія 0
Хорватія 1
10 червня 21:45
Австрія 1
Франція 1
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
13 червня 21:45
Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
14 червня 19:00
Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
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Мінус три гравці. Петраков повідомив про кадрові проблеми збірної України

Сергій Шаховець
10 червня, 19:44
Головний тренер національної команди Олександр Петраков напередодні матчу з Вірменією поділився останніми новинами з табору збірної

Перед матчем з Вірменією у Олександра Петракова кадрові проблеми / Фото: Колаж: Сьогодні

Завтра збірна України зіграє у Лодзі другий матч Ліги націй. Суперником "синьо-жовтих" буде команда Вірменії.

Напередодні поєдинку наставник збірної України Олександр Петраков провів пресконференцію. Коуч українців розповів про кадрові проблеми команди, а також вибір домашньої арени для збірної.

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"Грати у Лодзі було моїм побажанням. Керівництво запитало мене, в якому місті хочу грати. Я запропонував грати у Лодзі. Тут багато наших українців працює. Більше 6000. Тому я й сказав, що краще грати у Лодзі.

10 років тому Україна провела спільно із Польщею Євро-2012. Які особисто у вас спогади про цей турнір?

Я був на одній грі зі шведами. Була гордість за наших. Пригадую цю гру. Я більше не ходив на ці ігри.

Чи готові гравці, які пропустили матч із Ірландією, зіграти завтра?

Тарас Степаненко вже поїхав, я його додому відпустив. Бущан уже поїхав додому. Соболь сьогодні лише розпочинає тренування після застуди. І захворів Сирота, теж застуда. А всі хто здорові – побачимо на тренуванні зараз, хто готовий на завтрашню гру.

Що особисто ви пам'ятаєте про чемпіонат світу 2019 року U-20, у якому Україна перемогла?

Це минуле. Я сторінку перевертаю і живу далі", – сказав Петраков.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков / Фото: Reuters

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Нагадаємо, матч Україна – Вірменія відбудеться у суботу, 11 червня. Початок о 16:00 за київським часом.

Раніше ми повідомляли, що лідер збірної України Тарас Степаненко не зможе допомогти команді у двох найближчих матчах Ліги націй.

Тарас Степаненко пропустить матч із Вірменією / Фото: Колаж: Сьогодні