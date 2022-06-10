Мінус три гравці. Петраков повідомив про кадрові проблеми збірної України

Перед матчем з Вірменією у Олександра Петракова кадрові проблеми / Фото: Колаж: Сьогодні

Завтра збірна України зіграє у Лодзі другий матч Ліги націй. Суперником "синьо-жовтих" буде команда Вірменії.

Напередодні поєдинку наставник збірної України Олександр Петраков провів пресконференцію. Коуч українців розповів про кадрові проблеми команди, а також вибір домашньої арени для збірної.

"Грати у Лодзі було моїм побажанням. Керівництво запитало мене, в якому місті хочу грати. Я запропонував грати у Лодзі. Тут багато наших українців працює. Більше 6000. Тому я й сказав, що краще грати у Лодзі.

10 років тому Україна провела спільно із Польщею Євро-2012. Які особисто у вас спогади про цей турнір?

Я був на одній грі зі шведами. Була гордість за наших. Пригадую цю гру. Я більше не ходив на ці ігри.

Чи готові гравці, які пропустили матч із Ірландією, зіграти завтра?

Тарас Степаненко вже поїхав, я його додому відпустив. Бущан уже поїхав додому. Соболь сьогодні лише розпочинає тренування після застуди. І захворів Сирота, теж застуда. А всі хто здорові – побачимо на тренуванні зараз, хто готовий на завтрашню гру.