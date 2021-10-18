17 октября 14:00
Минай 0
Десна 0
17 октября 19:30
Александрия 1
Ворскла 2
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
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Минус 200 миллионов: Реал не привезет в Киев "сбитых летчиков"

Александр Трикиша
18 октября, 08:48
Мадридский Реал опубликовал заявку на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против донецкого Шахтера. Испанцы сыграют без своих дорогостоящих футболистов

Эден Азар в Киеве не сыграет / Фото: Официальный сайт ФК "Реал" Мадрид

Поединок пройдет в Киеве в НСК "Олимпийский" во вторник, 19 октября. Реал сегодня прибудет в столицу Украины.

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Карло Анчелотти включил в заявку на матч 22 игроков. В список не попали Эден Азар, Гарет Бэйл, Иско и Дани Карвахаль. Зато вернулись в строй Марсело, Ферлан Менди и Давид Алаба.

Отметим отсутствие таких звезд как Эден Азар, Гарет Бэйл, которые в свое время обошлись клубу более чем в 200 миллионов евро, но эти футболисты уже давно напоминают лишь бледную тень самих себя.

  • Вратари: Куртуа, Лунин, Лопес
  • Защитники: Милитао, Алаба, Вальехо, Начо, Марсело, Менди, Мигель
  • Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Лукас, Камавинга,Бланко
  • Нападающие: Бензема, Асенсио, Винисиус, Родриго, Мариано

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