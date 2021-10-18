17 жовтня 14:00
Минай 0
Десна 0
17 жовтня 19:30
Олександрія 1
Ворскла 2
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Мінус 200 мільйонів: Реал не привезе до Києва "збитих льотчиків"

Олександр Трикіша
18 жовтня, 08:48
Мадридський Реал опублікував заявку на матч третього туру групового етапу Ліги чемпіонів проти донецького Шахтаря. Іспанці зіграють без своїх дорогих футболістів

Еден Азар в Києві не зіграє / Фото: Официальный сайт ФК "Реал" Мадрид

Поєдинок пройде в Києві в НСК "Олімпійський" у вівторок, 19 жовтня. Реал сьогодні прибуде в столицю України.

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Карло Анчелотті включив в заявку на матч 22 гравців. До списку не потрапили Еден Азар, Гарет Бейл, Іско і Дані Карвахаль. Зате повернулися в стрій Марсело, Ферлан Менді і Давид Алаба.

Відзначимо відсутність таких зірок як Еден Азар, Гарет Бейл, які свого часу обійшлися клубу більш ніж в 200 мільйонів євро, але ці футболісти вже давно нагадують лише бліду тінь самих себе.

  • Воротарі: Куртуа, Лунін, Лопес
  • Захисники: Мілітао, Алаба, Вальєхо, Начо, Марсело, Менді, Мігель
  • Півзахисники: Кроос, Модріч, Каземіро, Вальверде, Лукас, Камавінга, Бланко
  • Нападники: Бензема, Асенсіо, Вінісіус, Родріго, Маріано

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