9 октября 19:00
Финляндия --
Украина --
10 октября 21:45
Испания --
Франция --
12 октября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта ЧУ по футболу

Минай возглавил легендарный футболист Шахтера

Сергей Шаховец
9 октября, 14:21
Закарпатская команда определилась с кандидатурой на пост главного тренера

Игорь Леонов - главный тренер Миная / Фото: Официальный сайт ФК "Минай"

Новым главным тренером Миная стал экс-футболист Шахтера Игорь Леонов, об этом сообщил официальный сайт закарпатского клуба. В субботу, 9 октября, 54-летний специалист приступил к исполнению своих обязанностей.

Читайте также: Вычислили! Футболист сборной Украины признался в участии в договорняке

Реклама

Игорь Леонов родился в Крыму, основную часть футбольной карьеры провел в донецком Шахтере, в составе которого он четыре раза становился серебряным призером чемпионата Украины и дважды выигрывал Кубок.

Игорь Леонов / Фото: ФК "Арсенал" Киев

Свою тренерскую карьеру он начал в Академии донецкого Шахтера. Затем возглавлял команды УПЛ – мариупольский Ильичевец и киевский Арсенал.

Реклама

Игорь Леонов раньше работал с молодежью "Шахтера" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Вместе с Игорем Леоновым в тренерский штаб команды вошел еще один экс-игрок донецкого Шахтера и сборной Украины – Михаил Старостяк.

Реклама

Мы сообщали, что в конце сентября, второй раз за год, с поста главного тренера Миная был уволен Василий Кобин. Основной причиной отставки послужили неубедительные результаты закарпатской команды в чемпионате.

Добавим, что после девяти сыгранных туров Минай занимает 15-е место в турнирной таблице, имея в активе 6 очков.

Реклама