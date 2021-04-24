Минай спасет лишь чудо после фиаско в Днепре

Днепр-1 разгромил Минай в матче чемпионата Украины и теперь закарпатскому клубу будет очень сложно сохранить прописку в Премьер-лиге

/ Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1"

После 13-го тура чемпионата Украины Днепр-1 шел на последнем месте. Казалось, команда обречена на борьбу за выживание. Но во второй части УПЛ Днепр-1 набрал такую крейсерскую скорость, что лишь короткая дистанция мешает команде замахнуться на Лигу Европы. Сегодня днепровский клуб разгромил Минай.

Все было решено в первом тайме. В ворота закарпатцев влетело три мяча. И это еще Довбик не попал в "рамку" с пенальти.

Гости размочили счет во второй половине встречи, но после слишком долгого изучения видео арбитр увидел офсайд.

Читайте также: в Премьер-лиге приготовили новый формат – Суперлига по-украински.

Днепр-1 – Минай – 3:0

Голы: Довбик (28), Булеца (32), Чуже (44, пен.)

На 17-й минуте Довбик не реализовал пенальти.

Реклама

Минай остался на последнем месте в УПЛ. И теперь команде придется очень постараться, чтобы не покинуть Премьер-лигу. Ведь оставшиеся соперники у Миная очень крутые – Заря (выезд), Шахтер (дома), Ворскла (дома).

Турнирная таблица