Минай спасет лишь чудо после фиаско в Днепре

/ Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1"
После 13-го тура чемпионата Украины Днепр-1 шел на последнем месте. Казалось, команда обречена на борьбу за выживание. Но во второй части УПЛ Днепр-1 набрал такую крейсерскую скорость, что лишь короткая дистанция мешает команде замахнуться на Лигу Европы. Сегодня днепровский клуб разгромил Минай.
Все было решено в первом тайме. В ворота закарпатцев влетело три мяча. И это еще Довбик не попал в "рамку" с пенальти.
Гости размочили счет во второй половине встречи, но после слишком долгого изучения видео арбитр увидел офсайд.
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Днепр-1 – Минай – 3:0
Голы: Довбик (28), Булеца (32), Чуже (44, пен.)
На 17-й минуте Довбик не реализовал пенальти.
Минай остался на последнем месте в УПЛ. И теперь команде придется очень постараться, чтобы не покинуть Премьер-лигу. Ведь оставшиеся соперники у Миная очень крутые – Заря (выезд), Шахтер (дома), Ворскла (дома).
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