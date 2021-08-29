Минай – Шахтер: онлайн-трансляция матча УПЛ

Донецкий Шахтер после выхода в групповой этап Лиги чемпионов, переключается на украинскую Премьер-лигу.
В воскресенье, 29 августа, в шестом туре чемпионата Украины Шахтер в гостях встречается с Минаем. Матч пройдет в Ужгороде. Начало поединка в 17:00.
Мы ведем онлайн-трансляцию матча Минай – Шахтер с видеоповторами голов.
МИНАЙ – ШАХТЕР
Как дела в УПЛ
В пяти матчах Шахтер лишь однажды потерял очки. Проиграл Александрии. Команда находится в лидирующей группе.
Минай, который в УПЛ заменил Олимпик, провел четыре матча и набрал четыре очка.
Турнирная таблица
История противостояния
В Премьер-лиге команды встречались всего дважды. В прошлом сезоне. И оба раза "горняки" праздновали уверенную победу – 5:1 и 4:0.
Кто фаворит
Без сомнения, что донецкий клуб безусловный фаворит в сегодняшнем матче. Коэффициент на победу Шахтера – 1.20, на ничью – 6.70, на победу Миная – 14.50. Эксперты предрекают победу "горнякам" со счетом 2:0 или 3:0.
Где смотреть
В прямом эфире поединок будет транслироваться на телеканале Футбол 1. В интернете за матчем можно следить на платформе oll.tv.
Прошлый тур
Минай в гостях уступил Вересу.
Шахтер на выезда разгромил Черноморец.