Минай – Шахтер: онлайн-трансляция матча УПЛ

Донецкий Шахтер после выхода в групповой этап Лиги чемпионов, переключается на украинскую Премьер-лигу.

В воскресенье, 29 августа, в шестом туре чемпионата Украины Шахтер в гостях встречается с Минаем. Матч пройдет в Ужгороде. Начало поединка в 17:00.

Мы ведем онлайн-трансляцию матча Минай – Шахтер с видеоповторами голов.

МИНАЙ – ШАХТЕР

Как дела в УПЛ

В пяти матчах Шахтер лишь однажды потерял очки. Проиграл Александрии. Команда находится в лидирующей группе.

Минай, который в УПЛ заменил Олимпик, провел четыре матча и набрал четыре очка.

Турнирная таблица

История противостояния

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В Премьер-лиге команды встречались всего дважды. В прошлом сезоне. И оба раза "горняки" праздновали уверенную победу – 5:1 и 4:0.

Кто фаворит

Без сомнения, что донецкий клуб безусловный фаворит в сегодняшнем матче. Коэффициент на победу Шахтера – 1.20, на ничью – 6.70, на победу Миная – 14.50. Эксперты предрекают победу "горнякам" со счетом 2:0 или 3:0.

Где смотреть

В прямом эфире поединок будет транслироваться на телеканале Футбол 1. В интернете за матчем можно следить на платформе oll.tv.

Прошлый тур

Минай в гостях уступил Вересу.

Шахтер на выезда разгромил Черноморец.