Минай – Шахтар: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Донецький Шахтар після виходу в груповий етап Ліги чемпіонів , Перемикається на українську Прем'єр-лігу.

У неділю, 29 серпня, в шостому турі чемпіонату України Шахтар в гостях зустрічається з міна. Матч пройде в Ужгороді. Початок поєдинку о 17:00.

Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Минай – Шахтар з відеоповторами голів.

МИНАЙ – ШАХТАР

Як справи в УПЛ

У п'яти матчах Шахтар лише одного разу втратив очки. Програв Олександрії. Команда знаходиться в лідируючій групі.

Минай, який в УПЛ замінив Олімпік, провів чотири матчі і набрав чотири очки.

Турнірна таблиця

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Історія протистояння

У Прем'єр-лізі команди зустрічалися всього двічі. У минулому сезоні. І обидва рази "гірники" святкували впевнену перемогу – 5: 1 і 4: 0.

хто фаворит

Без сумніву, що донецький клуб безумовний фаворит в сьогоднішньому матчі. Коефіцієнт на перемогу Шахтаря – 1.20, на нічию – 6.70, на перемогу Миная – 14.50. Експерти передрікають перемогу "гірникам" з рахунком 2: 0 або 3: 0.

Де дивитись

У прямому ефірі поєдинок буде транслюватися на телеканалі Футбол 1. В інтернеті за матчем можна стежити на платформі oll.tv.