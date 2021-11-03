Миллиардер из Гвинеи-Бисау лучший, а лидер Динамо – худший: оценки матча Динамо – Барселона

Фати лучший игрок матча Динамо - Барселона / Фото: Коллаж: Сегодня

В поединке 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов киевское Динамо продемонстрировало хорошую игру, но уступило Барселоне со счетом 0:1.

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Авторитетный портал WhoScored выставил оценки футболистам обеих команд.

В составе "бело-синих" лучшую оценку получил вингер Карлос Де Пена – 7.1.

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А вот худшим игроком из стартового состава Динамо стал Виталий Буяльский (6.1).

В составе "блаугранас" аналитики поставили самую высокую оценку форварду Ансу Фати (7.5), забившему победный гол в ворота Бущана. Напомним, недавно выходец из Гвинеи-Бессау подписал новый контракт Барселоной, в котором прописана сумма отступных – 1 миллиард евро.

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ОЦЕНКИ ЗА МАТЧ

После четырех сыгранных матчей Динамо по-прежнему замыкает турнирную таблицу группы Е. Чтобы обеспечить себе еврокубковую весну киевлянам обязательно нужно обыгрывать португальскую Бенфику.

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