4 ноября 19:45
Заря --
ЦСКА София --
2 ноября 22:00
Динамо 0
Барселона 1
2 ноября 22:00
Бавария 5
Бенфика 2
2 ноября 22:00
Вильярреал 2
Янг Бойз 0
2 ноября 22:00
Аталанта 2
Манчестер Юнайтед 2
2 ноября 22:00
Севилья 1
Лилль 2
2 ноября 22:00
Ювентус 4
Зенит 2
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
5 ноября 19:30
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 14:00
Минай --
Мариуполь --
6 ноября 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 19:30
Черноморец --
Рух --
7 ноября 14:00
Ингулец --
Днепр-1 --
7 ноября 17:00
Колос --
Шахтер --
7 ноября 17:00
Заря --
Верес --
7 ноября 19:30
Львов --
Десна --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

Миллиардер из Гвинеи-Бисау лучший, а лидер Динамо – худший: оценки матча Динамо – Барселона

Сергей Шаховец
3 ноября, 11:22
Киевское Динамо проиграло второй матч каталонской Барселоне со счетом 0:1. Портал WhoScored оценил действия футболистов обеих команд

Фати лучший игрок матча Динамо - Барселона / Фото: Коллаж: Сегодня

В поединке 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов киевское Динамо продемонстрировало хорошую игру, но уступило Барселоне со счетом 0:1.

Читайте также: "Не дотягиваем до этого уровня": Луческу прокомментировал очередное поражение в Лиге чемпионов

Реклама

Авторитетный портал WhoScored выставил оценки футболистам обеих команд.

В составе "бело-синих" лучшую оценку получил вингер Карлос Де Пена – 7.1.

Реклама

А вот худшим игроком из стартового состава Динамо стал Виталий Буяльский (6.1).

В составе "блаугранас" аналитики поставили самую высокую оценку форварду Ансу Фати (7.5), забившему победный гол в ворота Бущана. Напомним, недавно выходец из Гвинеи-Бессау подписал новый контракт Барселоной, в котором прописана сумма отступных – 1 миллиард евро.

Реклама

ОЦЕНКИ ЗА МАТЧ

После четырех сыгранных матчей Динамо по-прежнему замыкает турнирную таблицу группы Е. Чтобы обеспечить себе еврокубковую весну киевлянам обязательно нужно обыгрывать португальскую Бенфику.

Читайте также: