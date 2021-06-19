Милевский станет тренером Украины, и она выиграет Евро: заявление экс-игрока Динамо

Бывший защитник киевского Динамо Горан Попов посоветовал главному тренеру сборной Украины Андрею Шевченко взять Артема Милевского в свой штаб. Тогда "сине-желтые" точно выиграют какой-то крупный турнир. Ранее Милевский блеснул гениальным чутьем на матче сборной Украины.

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"Это тоже увидит Шевченко – наш друг. Надо людей, как этот человек (указывает на Милевского. – Ред.), в сборную. Вот такой – 15 лет в Динамо, надо его вторым тренером в сборную, чтобы Украина выиграла Евро или чемпионат мира", – сказал Попов ютуб-каналу Миля

Напомним, что перед игрой в Бухаресте Милевский весело провел время с македонскими болельщиками, среди которых был друг Мили – его экс-одноклубник по киевскому Динамо македонец Горан Попов.

Артем Милевский и Горан Попов встретились в Бухаресте / Фото: Twitter

В один из моментов они устроили состязание – кто громче поддержит свою команду. Огромная компания фанатов Северной Македонии оказалась голосистее, и кричавший "Украина!" Милевский не сдержался, от бессилия выругавшись: "С**а... Не перекричу".

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