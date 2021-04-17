Милевский с Кабаном отметили победу над Десной

"Не спешите нас хоронить!" – призывают футболист и его агент Александр Панков после выигрыша, позволившего Минаю покинуть последнюю строчку турнирной таблицы

Артем Милевский эмоционально отпраздновал победу Миная над Десной 3:1, благодаря которой клуб экс-звезды Динамо ушел с последнего места турнирной таблицы УПЛ, предусматривающего вылет в Первую лигу.

Миля со своим агентом Александром Панковым по прозвищу Кабан вспорхнули над полем ужгородского стадиона "Авангард", победно вскинув руки.

"Не спешите нас хоронить! С победой, ФК Минай. С победой, Закарпатье", – написал у себя в Instagram Панков

"С Кабаном после игры на "Авангарде". Плюс три. Все молодцы, всем спасибо!" – отметил, в свою очередь, в своем посте в Instagram Милевский

Отметим, что в матче с Десной Артем Милевский вышел на замену на 79-й минуте при счете 3:1 и помог Минаю его сохранить.

Обзор победы Миная над Десной 3:1

Ранее мы писали, что клуб Милевского рискует накрыться из-за санкций за контрабанду. Хозяин Миная попал под санкции. И это может жестко отразиться на клубе.

Также мы рассказывали, что Милевский прочитал рэп, чтобы опровергнуть слухи об уходе из Миная и скором финише карьеры.