Милевский может стать новым Холостяком

Известный футболист пока не знает, будет ли продолжать игровую карьеру, зато имеет шанс засветиться на ТВ. Украинцу с белорусскими корнями предложили стать главным героем шоу Холостяк

Артем Милевский может принять участие в шоу Холостяк / Фото: Instagram

Известный футболист-гуляка Артем Милевский в эфире собственного Youtube-канала Миля признался, что может принять участие в популярном шоу "Холостяк". На днях мы писали, что Вера Брежнева в Минске тусила с Милевским, фанаты требовали интимных подробностей.

"Пока 50 на 50. Пока разговоры ходят, слухи идут, но пока 50 на 50", – рассказал Миля.

Также он затронул тему своего будущего в футболе. Милевский понимает, что возраст уже поджимает, но готов рассмотреть предложения. Как мы писали ранее, футболистом интересуются клубы четырех стран.

"Мне уже 36, куда мне еще бегать. Роналду 36? Он машина, а я чипсы привез. Останусь ли я в Минае? У меня много чего там не получилось. Все мы хотели остаться, но это такая больная тема. На данный момент я в отпуске", – добавил Артем.