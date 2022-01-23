Милан – Ювентус: онлайн суперматча чемпионата Италии

Милан VS Ювентус / Фото: Коллаж: Сегодня

Поединок Милан – Ювентус пройдет на стадионе "Сан-Сиро" и начнется в 21:45 по киевскому времени. Мы проведем онлайн матча с описанием всех ключевых моментов.

ОНЛАЙН МИЛАН – ЮВЕНТУС

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Дерби между Миланом и Ювентусом – одно из самых известных в мире. Несмотря на то, что Всеитальянским дерби величают противостояние Ювентус – Интер, многие считают, что главным дерби Апеннин являются матчи "Старой Синьоры" именно с Миланом.

Лучшие голы в дерби:

История противостояния

Команды провели между собой уже более 200 матчей во всех турнирах. Ювентус одержал 93 победы, на счету Милана 70 викторий. В первом туре команды разошлись миром 1:1.

Форма команд

Милан сенсационно проиграл Специи в прошлом туре, хотя матч уже требуют переиграть из-за вопиющей ошибки рефери. А до этого Милан выдал три победы подряд. Команда Стефано Пиоли идет на втором месте в турнирной таблице Серии А, отставая от Интера на пять баллов.

Ювентус за недавнее время проиграл только матч за Суперкубок Италии Интеру, а в целом не проигрывает в Серии А с 27 ноября. Туринцы после провального старта подтянулись к группе лидеров и всего на два очка отстают от зоны Лиги чемпионов.

Котировки букмекеров

Аналитики с небольшим предпочтением отдают победу Милану: коэффициент на победу команды Пиоли – 2.75, на ничью – 3.10, на победу Ювентуса – 2.85.

Где смотреть

Матч Милан – Италия в прямом эфире можно смотреть с помощью сервиса Megogo. Прямая трансляция начнется в 21:45.