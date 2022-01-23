Мілан – Ювентус: онлайн суперматчу чемпіонату Італії

Мілан VS Ювентус / Фото: Колаж: Сьогодні

Поєдинок Мілан – Ювентус пройде на стадіоні "Сан-Сіро" та розпочнеться о 21:45 за київським часом. Ми проведемо онлайн матчу з описом усіх ключових моментів.

ОНЛАЙН МІЛАН – ЮВЕНТУС

Дербі між Міланом та Ювентусом – одне з найвідоміших у світі. Попри те, що Всеіталійським дербі величають протистояння Ювентус – Інтер, багато хто вважає, що головним дербі Апеннін є матчі "Старої Синьйори" саме з Міланом.

Найкращі голи в дербі:

Історія протистояння

Команди провели між собою вже понад 200 матчів у всіх турнірах. Ювентус здобув 93 перемоги, на рахунку Мілана 70 вікторій. У першому турі команди розійшлися миром 1:1.

Форма команд

Мілан сенсаційно програв Спеції у минулому турі, хоча матч уже вимагають переграти через кричущу помилку рефері. А до того Мілан видав три перемоги поспіль. Команда Стефано Піолі йде на другому місці у турнірній таблиці Серії А, відстаючи від Інтера на п'ять балів.

Ювентус за недавній час програв лише матч за Суперкубок Італії Інтеру, а загалом не програє у Серії А з 27 листопада. Туринці після провального старту підтягнулися до групи лідерів і лише на два очки відстають від зони Ліги чемпіонів.

Котирування букмекерів

Аналітики з невеликою перевагою віддають перемогу Мілану: коефіцієнт на перемогу команди Піолі – 2.75, на нічию – 3.10, на перемогу Ювентуса – 2.85.

Де дивитись

Матч Мілан – Італія у прямому ефірі можна дивитися за допомогою сервісу Megogo. Пряма трансляція розпочнеться о 21:45.