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Миколенко остался без тренера – официально

Олег Люлька, Андрей Трофимов
16 января, 17:16
Эвертон объявил об увольнении наставника команды Рафаэля Бенитеса

Миколенко в Эвертоне уже без Бенитеса / Фото: REUTERS

Заявление об отставке Бенитеса, проработавшего у руля "ирисок" всего полгода, опубликовано на официальном сайте Эвертона.

О том, кто его заменит, будет объявлено позже.

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Увольнение Бенитеса произошло после выездного поражения 1:2 от аутсайдера английской Премьер-лиги Норвича, ставшего следствием двух ошибок Виталия Миколенко.

У испанского тренера Рафаэля Бенитеса, с Ливерпулем выигравшего Лигу чемпионов-2005, в Эвертоне не заладилось. Из последних 13 матчей в АПЛ команда выиграла лишь один, а проиграла девять, опустившись практически к зоне вылета.

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Бенитес и Миколенко / Фото: Getty Images, Reuters

А ведь на Бенитеса Миколенко, до субботних ошибок, производил хорошее впечатление. Испанец возлагал на украинца большие надежды.

"Это будущее Эвертона, точно. Я впечатлен, потому что мы думали, что Миколенко не знает английского. Но оказалось, что он более-менее понимает многие вещи. Трудяга, хороший парень", – говорил Бенитес об экс-динамовце, купленном Эвертоном за 23 млн евро.

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Будет ли Миколенко пользоваться таким же доверием нового тренера Эвертона, имя которого пока не называется, тот еще вопрос.

Виталий Миколенко / Фото: Reuters

Напомним, накануне уволили и бывшего тренера Миколенко по сборной Украины – Андрей Шевченко потерял работу в Дженоа.