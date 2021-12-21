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Миколенко упустил шанс перейти в более крутой клуб Англии

Андрей Трофимов
21 декабря, 15:15
Вместо Эвертона новой командой левого защитника Динамо и сборной Украины мог стать Манчестер Юнайтед

Виталий Миколенко / Фото: Getty Images

Вот-вот будет объявлен трансфер Виталия Миколенко в Эвертон.

Однако украинец мог оказаться в более титулованном клубе английской Премьер-лиги.

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Как сообщает Liverpool Echo, новым местом работы украинца мог стать Манчестер Юнайтед. Причем еще полтора года назад.

Летом 2020 года МЮ активно работал над переходом Виталия Миколенко, однако в итоге "Красные дьяволы" приобрели Алекса Теллеса из Порту, заплатив за бразильца 15 миллионов евро.

Виталий Миколенко в зимнее трансферное окно станет игроком Эвертона / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

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По неофициальным данным, Динамо за Миколенко от Эвертона получит 23 миллиона евро.

Больше иностранные клубы платили киевлянам лишь за Андрея Ярмоленко (25 млн евро, Боруссия Дортмунд) и Андрея Шевченко (24 млн евро, Милан).

Миколенко покидает Динамо / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"