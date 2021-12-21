Миколенко упустил шанс перейти в более крутой клуб Англии

Виталий Миколенко / Фото: Getty Images

Вот-вот будет объявлен трансфер Виталия Миколенко в Эвертон.

Однако украинец мог оказаться в более титулованном клубе английской Премьер-лиги.

Реклама

Как сообщает Liverpool Echo, новым местом работы украинца мог стать Манчестер Юнайтед. Причем еще полтора года назад.

Летом 2020 года МЮ активно работал над переходом Виталия Миколенко, однако в итоге "Красные дьяволы" приобрели Алекса Теллеса из Порту, заплатив за бразильца 15 миллионов евро.

Виталий Миколенко в зимнее трансферное окно станет игроком Эвертона / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Реклама

По неофициальным данным, Динамо за Миколенко от Эвертона получит 23 миллиона евро.

Больше иностранные клубы платили киевлянам лишь за Андрея Ярмоленко (25 млн евро, Боруссия Дортмунд) и Андрея Шевченко (24 млн евро, Милан).