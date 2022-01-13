Миколенко и не снилось: конкуренту Виталия дали гигантскую зарплату

Виталий Миколенко и Люка Динь / Фото: Reuters, Instagram
Французский защитник Люка Динь в Instagram попрощался с Эвертоном и его фанатами.
Вот-вот вице-чемпион Европы-2016 подпишет контракт с Астон Виллой, где будет получать 8,5 млн фунтов в год (свыше 10 млн евро).
Об этом сообщает в Twitter журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг.
Динь покинул Эвертон после конфликта с главным тренером "ирисок" Рафаэлем Бенитесом. На его позицию левого защитника ливерпульский клуб подписал украинца Виталия Миколенко.
У экс-динамовца условия в АПЛ хорошие, но значительно скромнее, чем у Диня.
По данным СМИ, зарплата Миколенко в Эвертоне составит 3 млн фунтов – или около 3,6 млн евро в год.
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