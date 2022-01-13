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Миколенко и не снилось: конкуренту Виталия дали гигантскую зарплату

Андрей Трофимов
13 января, 10:13
Люка Динь, позицию которого в Эвертоне занял Виталий Миколенко, в новом клубе будет получать в три раза больше украинца

Виталий Миколенко и Люка Динь / Фото: Reuters, Instagram

Французский защитник Люка Динь в Instagram попрощался с Эвертоном и его фанатами.

Вот-вот вице-чемпион Европы-2016 подпишет контракт с Астон Виллой, где будет получать 8,5 млн фунтов в год (свыше 10 млн евро).

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Об этом сообщает в Twitter журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг.

Динь покинул Эвертон после конфликта с главным тренером "ирисок" Рафаэлем Бенитесом. На его позицию левого защитника ливерпульский клуб подписал украинца Виталия Миколенко.

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У экс-динамовца условия в АПЛ хорошие, но значительно скромнее, чем у Диня.

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По данным СМИ, зарплата Миколенко в Эвертоне составит 3 млн фунтов – или около 3,6 млн евро в год.

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