Миколенку і не снилося: конкуренту Віталія дали величезну зарплату

Віталій Миколенко і Люка Дінь / Фото: Reuters, Instagram
Французький захисник Люка Дінь у Instagram попрощався з Евертоном та його фанатами.
Ось-ось віцечемпіон Європи-2016 укладе контракт з Астон Віллою, де отримуватиме 8,5 млн фунтів на рік (понад 10 млн євро).
Про це повідомляє в Twitter журналіст Sky Sports Флоріан Плеттенберг.
Дінь залишив Евертон після конфлікту з головним тренером "ірисок" Рафаелем Бенітесом. На його позицію лівого захисника ліверпульський клуб підписав українця Віталія Миколенка.
У ексдинамівця умови в АПЛ хороші, але значно скромніші, ніж у Діня.
За даними ЗМІ, зарплата Миколенка в Евертоні становитиме 3 млн фунтів – або близько 3,6 млн євро на рік.
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