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Миколенку і не снилося: конкуренту Віталія дали величезну зарплату

Андрій Трофімов
13 січня, 10:13
Люка Дінь, позицію якого в Евертоні зайняв Віталій Миколенко, у новому клубі отримуватиме втричі більше за українця

Віталій Миколенко і Люка Дінь / Фото: Reuters, Instagram

Французький захисник Люка Дінь у Instagram попрощався з Евертоном та його фанатами.

Ось-ось віцечемпіон Європи-2016 укладе контракт з Астон Віллою, де отримуватиме 8,5 млн фунтів на рік (понад 10 млн євро).

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Про це повідомляє в Twitter журналіст Sky Sports Флоріан Плеттенберг.

Дінь залишив Евертон після конфлікту з головним тренером "ірисок" Рафаелем Бенітесом. На його позицію лівого захисника ліверпульський клуб підписав українця Віталія Миколенка.

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У ексдинамівця умови в АПЛ хороші, але значно скромніші, ніж у Діня.

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За даними ЗМІ, зарплата Миколенка в Евертоні становитиме 3 млн фунтів – або близько 3,6 млн євро на рік.

Дивіться, як Миколенко переможно дебютував за Евертон