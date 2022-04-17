Михайлюка нет – Торонто без побед. Дебют украинца откладывается

Дебют Михайлюка в плей-офф НБА отложен / Фото: NBA.com, Коллаж: Сегодня

Первый день плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2021/2022 оказался насыщенным на события. Самый ярким и показательным стала акция протеста в Мемфисе, где женщина приковала себя цепью к стойке с кольцом.

Акция протеста в НБА: женщина приковала себя к кольцу / Фото: Коллаж: Сегодня

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Невероятные ожидания от старта плей-офф были у украинского баскетбольного снайпера Святослава Михайлюка. Игрок Торонто Рэпторс еще никогда не принимал участия в матчах этой стадии. И пока эта статистика остается прежнее.

Тренер единственной канадской команды в НБА задействовал в матче сразу 14 игроков из ростера. Но места на паркете украинцу так и не нашлось. Поэтому дебют Михайлюка откладывается как минимум до следующей встречи.

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Первый поединок четвертьфинала Восточной конференции против Филадельфии, для Торонто оказался неудачным. Уже к большому перерыву партнеры Михайлюка уступали с разницей в 18 очков. Изменить ход встречи в двух последних четвертях также не удалось. Филадельфия победила со счетом 131:111.

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Лейкерс без плей-офф / Фото: nba.com

Напомним, что плей-офф НБА этого сезона пропускает Леброн Джеймс вместе с звездным Лейкерс.