Это позор: Мейвезер напал на блогера, тот сорвал с него кепку и сделал с ней тату

Непобедимый американский боксер едва не подрался на пресс-конференции с братом Логана Пола, с которым встретится на ринге в июне в Майами

Флойд Мейвезер / Фото: Instagram

Задолго до своего поединка на ринге знаменитый Флойд Мейвезер и Логан Пол начали устраивать из него шоу. Как мы писали, Флойд Мейвезер возвращается на ринг ради боя с блогером: известны дата и место. Минувшей ночью боксер поскандалил с братом будущего соперника – Джейком.

На стадионе в Майами состоялась пресс-конференция перед грядущим "файтом". А после нее Джейк и Флойд начали оскорблять друг друга. Причем, 24-летняя звезда соцсетей не придумал ничего лучшего, как сорвать у Мейвезера с головы кепку.

После бурного выяснения отношений боксеру таки удалось вернуть себе головной убор. Но свои негативные эмоции 44-летний Флойд не сдерживал.

После этих разборок Джейк Пол решил пойти и сделать себе на ноге еще одну татуировку – с бейсболкой Мейвезера.

А знаменитый боец смешенных единоборств Конор Макгрегор пристыдил боксера за подобное поведение:

"Это позор. Как профессионал профессионалу могу сказать, что мне стыдно. Дерись с кем-нибудь настоящим или отвали".

Напомним, выставочный бой Флойда и Логана пройдет в Майами 6 июня.

Недавно лучший боксер современности пристыдил Мейвезера за бой с блогером: это тупо.

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