Это позор: Мейвезер напал на блогера, тот сорвал с него кепку и сделал с ней тату

Флойд Мейвезер / Фото: Instagram
Задолго до своего поединка на ринге знаменитый Флойд Мейвезер и Логан Пол начали устраивать из него шоу. Как мы писали, Флойд Мейвезер возвращается на ринг ради боя с блогером: известны дата и место. Минувшей ночью боксер поскандалил с братом будущего соперника – Джейком.
На стадионе в Майами состоялась пресс-конференция перед грядущим "файтом". А после нее Джейк и Флойд начали оскорблять друг друга. Причем, 24-летняя звезда соцсетей не придумал ничего лучшего, как сорвать у Мейвезера с головы кепку.
После бурного выяснения отношений боксеру таки удалось вернуть себе головной убор. Но свои негативные эмоции 44-летний Флойд не сдерживал.
После этих разборок Джейк Пол решил пойти и сделать себе на ноге еще одну татуировку – с бейсболкой Мейвезера.
А знаменитый боец смешенных единоборств Конор Макгрегор пристыдил боксера за подобное поведение:
"Это позор. Как профессионал профессионалу могу сказать, что мне стыдно. Дерись с кем-нибудь настоящим или отвали".
Напомним, выставочный бой Флойда и Логана пройдет в Майами 6 июня.
Недавно лучший боксер современности пристыдил Мейвезера за бой с блогером: это тупо.
Смотрите, какая машина есть в гараже Флойда:
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