Металлист возвращается! Клубу из Первой лиги разрешили взять знаменитое название

Металл официально переименовали в Металлист

Созданный в 2019 году харьковский Металл получил разрешение от Украинской ассоциации футбола переименоваться в Металлист. Об этом сообщил президент клуба Александр Ярославский, вернувшийся в клуб недавно.

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"Как я и обещал, мы возрождаем наш любимый Металлист со всей возможной и невозможной скоростью. Сначала вернули свою символику, а сегодня по решению исполкома УАФ – и историческое название клуба", – цитирует Ярославского официальный сайт клуба.

По итогам прошлого сезона тогда еще Металл завоевал путевку в Первую лигу Украины. Кстати, а в Премьер-лиге в новом сезоне дебютирует другой харьковский клуб Металлист-1925. Ранее приводили календарь нового сезона чемпионата Украины.