Место для жизни: призерка Олимпийских Игр из Беларуси сравнила Киев и Минск

Александра Герасименя высказалась о войне в Украине

24 февраля в Украине началась активная фаза войны против Росии. Армия Путина массово обстреливает наши города, из-за чего страдает мирное население и даже дети.

Россиян в их фашистской агрессии активно поддерживает Беларусь, которой руководит самопровозглашенный диктатор Александр Лукашенко. Во время первой атаки на Киев в столице Украины находилась Александра Герасименя, глава Белорусского фонда спортивной солидарности (БФСС).

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Девушка сумела с семьей выехать в Польшу. Герасименя признается, что теперь целью ее фонда является помощь украинским беженцам. Трехкратная призерка Олимпийских игр в интервью изданию zerkalo.io рассказала о первых днях войны в Украине.

"Это дико, страшно – просто не укладывается в голове. И очень давит морально. Задумываешься на минуту и не понимаешь, как в XXI веке может произойти подобное: кто-то врывается на чужую территорию и пытается решить все вопросы оружием, танками, как это было десятки лет назад. 24 февраля была паника. Не понимаешь, что делать: то ли бежать куда-то, то ли сумки собирать. Но вовремя с мужем успокоились и составили план действий".

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Также Александра рассказала о своем отношении к нашей стране. По ее мнению, именно в Киеве она почувствовала себя свободным человеком.