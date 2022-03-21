Місце для життя: призерка Олімпійських Ігор із Білорусі порівняла Київ та Мінськ

Олександра Герасименя висловилася про війну в Україні
24 лютого в Україні розпочалася активна фаза війни проти Росії. Армія Путіна масово обстрілює наші міста, через що страждає мирне населення і навіть діти.
Росіян у їхній фашистській агресії активно підтримує Білорусь, якою керує самопроголошений диктатор Олександр Лукашенко. Під час першої атаки на Київ у столиці України була Олександра Герасименя, голова Білоруського фонду спортивної солідарності (БФСС).
Дівчина зуміла із сім'єю виїхати до Польщі. Герасименя зізнається, що наразі метою її фонду є допомога українським біженцям. Триразова призерка Олімпійських ігор в інтерв'ю виданню zerkalo.io розповіла про перші дні війни в Україні.
"Це дико, страшно – просто не вкладається в голові. І дуже тисне морально. Замислюєшся на хвилину і не розумієш, як у ХХІ столітті може статися таке: хтось вривається на чужу територію і намагається вирішити всі питання зброєю, танками, як це було десятки років тому. 24 лютого була паніка. Не розумієш, що робити: чи бігти кудись, чи сумки збирати. Але вчасно з чоловіком заспокоїлися і склали план дій".
Читайте також: Володимир Кличко дав пораду росіянам та білорусам
Також Олександра розповіла про своє ставлення до нашої країни. На її думку, саме у Києві вона відчула себе вільною людиною.
"Київ став другим будинком. Якби ніколи не змогла повернутися до Білорусі, то жила б в українській столиці. Найбільше сподобався район Оболонь. Як то кажуть, місце для життя. Там немає скупчення людей, просторо. У Києві люди не бояться висловлювати свою думку .
У центрі міста до війни відбувалися щодня якісь мітинги, протести. Українці реально знають, що їхній голос може бути почутий і їм за це не прилетить палицями. Можливо тому народ зараз так і згуртувався. Із усіх моїх знайомих українців ніхто не поїхав. Кожен у міру сил захищає країну".