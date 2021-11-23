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Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
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Месси заявил о возвращении в Барселону

Олег Люлька
23 ноября, 10:32
Правда, Лионель не уточнил, когда именно это произойдет

Лионель Месси / Фото: Reuters

Едва Месси открыл счет своим голам за ПСЖ в чемпионате Франции, как заявил о желании вернуться в Барселону.

Правда, 34-летний аргентинец не конкретизировал, когда именно.

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"Я всегда говорил, что в какой-то момент вернусь в Барселону, потому что это мой дом, потому что хочу попытаться помочь клубу, чем могу. Очевидно, что если я смогу внести свой вклад и помочь клубу, я бы хотел вернуться", – приводит слова Месси Marca.

Напомним, в августе 2021 года Месси перешел из Барселоны в ПСЖ, подписав контракт до лета 2023-го.

Когда контракт истечет, Месси будет уже 36 – как сейчас Роналду, которому, в свою очередь, прочат уход из МЮ, если клуб из Манчестера не сумеет по итогам нынешнего сезона пробиться в Лигу чемпионов.

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Хави и Месси могут воссоединиться / Фото: Getty Images

Возможное возвращение Месси на "Камп Ноу" связывают с назначением главным тренером Барселоны друга и бывшего партнера Лионеля – Хави.

"Не сомневаюсь, что с ним Барса сильно вырастет", – говорит Месси.