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Не прошло и полгода: Месси открыл счет голам в Лиге 1

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
20 ноября, 21:06
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В матче 14-го тура чемпионата Франции ПСЖ обыграл Нант со счетом 3:1. Автором одного из голов парижан стал звездный аргентинец
Лионель Месси забил первый гол в Лиге 1
Лионель Месси забил первый гол в Лиге 1 / Фото: Reuters

Поединок прошел в Париже на домашней арене ПСЖ "Парк де Пренс". С первых минут встречи на поле вышло ударное трио парижан – Мбаппе, Месси, Неймар.

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Уже на 2-й минуте встречи счет открыл Килиан Мбаппе – 1:0.

В середине второго тайма за грубую игру был удален вратарь ПСЖ Кейлор Навас. Наставнику парижан Маурисио Почеттино пришлось посадить на скамейку Неймара и выпустить на поле запасного голкипера Серхио Рико.

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На 76-й минуте Нант сумел сравнять счет благодаря голу Коло Муани. Но сотворить сенсацию "канарейки" не сумели.

За девять минут до конца встречи защитник гостей Деннис Аппиа срезал мяч в свои ворота. А на 87-й минуте игры аргентинский форвард Лионель Месси снял все вопросы о победителе матча.

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Для 34-летнего аргентинца этот гол стал дебютным в чемпионате Франции. Ранее Лео уже забивал за ПСЖ, но это были голы в Лиге чемпионов.

Напомним, что Месси перешел в состав парижан в августе этого года из испанской Барселоны, где провел практически всю свою карьеру.

После 14-ти туров ПСЖ занимает первую позицию в турнирной таблице французского чемпионата, имея отрыв от идущего вторым Ланса в 13 баллов. Нант набрал 18-ть очков, он идет 11-м.

Смотрите дебютный гол Лионеля Месси в Лиге 1

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