12 сентября 14:00 Видео
Минай 2
Черноморец 2
12 сентября 17:00 Видео
Колос 1
Мариуполь 3
12 сентября 19:30 Видео
Ворскла 2
Десна 2
13 сентября 19:30
Верес --
Львов --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

У Месси таких голов нет! Скандалист из Динамо сотворил шедевр во Франции

Олег Люлька
13 сентября, 00:11
Одиозный вингер Жерсон Родригес, которого Динамо отдало в аренду Труа, отличился в первом же поединке за французский клуб

У Месси нет голов в Лиге 1, а у Жерсона уже есть / Фото: Getty Images, Reuters

У Лионеля Месси, перешедшего из Барселоны в ПСЖ месяц назад, нет еще ни одного гола в чемпионате Франции.

А у Жерсона Родригеса, которого Динамо отдало в аренду Труа 31 августа, уже есть!

В своем дебютном поединке за французский клуб, принадлежащий той же группе шейхов, что и МанСити, Жерсон шикарным ударом слету вогнал мяч под перекладину ворот Меца.

Благодаря голу люксембуржца Родригеса Труа победил 2:0.

ВИДЕО ГОЛА ЖЕРСОНА

Мец – Труа – 0:2
Голы: Жерсон Родригес, 50, Шавальрен, 84

Напомним, Жерсон Родригес перешел в Труа из Динамо на правах аренды до конца сезона-2021/22. При этом неофициально в киевском клубе говорили, что пошли на этот шаг, потому что люксембуржец портил атмосферу в команде.

По слухам, Жерсон принялся активно знакомить с прелестями киевской ночной жизни новичка Динамо – венесуэльца Эрика Рамиреса.

Читайте также: Главный нарушитель режима из Динамо подставил свою сборную

Ранее Жерсон скандалил с бывшим главным тренером киевлян Алексеем Михайличенко, также Родригес отметился тем, что приезжал на тренировки Динамо с перегаром.

Жерсон Родригес / Фото: Reuters

Жерсон Родригес и Ольга Янчук / Фото: Instagram

Реклама