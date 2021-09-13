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У Мессі таких голів немає! Скандаліст із Динамо створив шедевр у Франції

Олег Люлька
13 вересня, 00:11
Одіозний вінгер Жерсон Родрігес, якого Динамо віддало в оренду Труа, відзначився в першому ж поєдинку за французький клуб

У Мессі нема голів у Лізі 1, а у Жерсона уже є / Фото: Getty Images, Reuters

У Ліонеля Мессі, який перейшов з Барселони до ПСЖ місяць тому, немає ще жодного гола в чемпіонаті Франції.

А у Жерсона Родрігеса, якого Динамо віддало в оренду Труа 31 серпня, вже є!

У своєму дебютному поєдинку за французький клуб, що належить тій же групі шейхів, що і МанСіті, Жерсон шикарним ударом злету увігнав м'яч під поперечину воріт Меца.

Завдяки голу люксембуржця Родрігеса Труа переміг 2:0.

ВІДЕО ГОЛА ЖЕРСОНА

Мец – Труа – 0:2
Голи: Жерсон Родрігес, 50, Шавальрен, 84

Нагадаємо, Жерсон Родрігес перейшов до Труа з Динамо на умовах оренди до кінця сезону-2021/22. При цьому неофіційно в київському клубі говорили, що вдалися до цього, тому що люксембуржець псував атмосферу в команді.

З чуток, Жерсон взявся активно знайомити з принадами київської нічного життя новачка Динамо – венесуельця Еріка Раміреса.

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Раніше Жерсон скандалив із колишнім головним тренером киян Олексієм Михайличенком, також Родрігес відзначився тим, що приїздив на тренування Динамо з перегаром.

Жерсон Родрігес / Фото: Reuters

Жерсон Родрігес і Ольга Янчук / Фото: Instagram

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