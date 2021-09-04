Главный нарушитель режима из Динамо подставил свою сборную

Жерсон Родригес в поединке за национальную команду Люксембурга отправил в нокдаун футболиста Сербии, за что получил красную карточку

Жерсон Родригес / Фото: Reuters

Принадлежащий Динамо вингер Жерсон Родригес стал антигероем отборочного матча ЧМ-2022 Сербия – Люксембург.

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Люксембург, звездой которого является Родригес, проиграл 1:4.

При этом Жерсон, по ходу поединка отличившийся голевой передачей, в конце встречи подвел свою команду.

Ударом локтем Родригес вырубил сербского футболиста Николу Миленковича, за что получил вторую желтую карточку, а с ней – и красную, досрочно покинув поле.

ВИДЕО УДАЛЕНИЯ ЖЕРСОНА РОДРИГЕСА

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Это произошло при счете 3:1 в пользу сербов. И, получив большинство, они довели дело до разгрома – 4:1.

Понятно, что не будь удаления Родригеса, Люксембург все равно проиграл бы.

Однако из-за этого удаления Жерсон не поможет Люксембургу уже в домашней игре с Сербией 9 октября. А для его команды – это огромная потеря.

И это притом, что в кои-то веки Люксембург имеет шансы попасть в плей-офф за выход на ЧМ.

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Сербия – Люксембург – 4:1

Голы: Митрович, 22, 35, Шано, 82 автогол, Миленкович, 90+6 – О.Тилль, 77

Митрович, 22, 35, Шано, 82 автогол, Миленкович, 90+6 – О.Тилль, 77 Удаление: Жерсон Родригес (90+5, Люксембург)

Жерсон Родригес / Фото: Instagram

Напомним, на днях Динамо отдало Жерсона Родригеса в Труа, где он проведет сезон 2021/22 на правах аренды. При этом неофициально в киевском клубе говорили, что пошли на этот шаг, потому что люксембуржец портил атмосферу в команде.

По слухам, Жерсон принялся активно знакомить с прелестями киевской ночной жизни новичка Динамо – венесуэльца Эрика Рамиреса.

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Ранее Жерсон скандалил с бывшим главным тренером киевлян Алексеем Михайличенко, также Родригес отметился тем, что приезжал на тренировки Динамо с перегаром.