Месси заболел тем же, что и украинский обладатель Золотого мяча

Шевченко и Месси / Фото: Коллаж: Сегодня

Коронавирусом заразились четыре игрока Пари Сен-Жермен.

Помимо 7-кратного обладателя "Золотого мяча" Лионеля Месси, положительные тесты сдали Хуан Бернат, Серхио Рико и Натан Битумазала.

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Все игроки соблюдают самоизоляцию и требования медицинского протокола, сообщает официальный сайт ПСЖ.

Таким образом Месси пропустит матч Кубка Франции против Ванна 3 января.

Лионель Месси / Фото: REUTERS

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Ранее коронавирус был выявлен у Александра Зинченко. Правда, отсутствие украинца в составе не помешало Манчестер Сити одержать волевую победу над Арсеналом 2:1 и укрепить лидерство в АПЛ.

Также на днях коронавирусом заразился Андрей Шевченко – бывший наставник Зинченко по сборной Украины, а ныне коуч итальянской Дженоа.

Шевченко и Зинченко / Фото: УАФ

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Болезнь Шевы протекает бессимптомно. Но не исключено, что 6 января против Сассуоло Дженоа сыграет без украинского обладателя "Золотого мяча"-2004 на тренерской скамье.

Кроме того, на самоизоляцию из-за COVID-19 отправился коуч Ливерпуля Юрген Клопп.