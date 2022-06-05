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Месси унизил Эстонию! Звезда ПСЖ оформил пента-трик и погнался за Роналду

Анатолий Дерека
5 июня, 23:49
Форвард забил пять голов в ворота несчастных прибалтов и обошел в рейтинге голеадоров-сборников Ференца Пушкаша

Лионель Месси оформил пента-трик за сборную Аргентины / Фото: Getty Images

Сегодня сборная Украины потерпела поражение в матче плей-офф отбора на ЧМ-2022. Единственный гол за Уэльс забил Андрей Ярмоленко в свои ворота.

Тем временем, другие сборные проводят либо игры Лиги наций, либо товарищеские матчи. К примеру, сборная Аргентины недавно выиграла Финалиссиму, а теперь решила провести спарринг со сборной Эстонии.

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Такой несложный соперник стал поводом для феерии со стороны Лионеля Месси. Форвард провел на поле весь матч, который закончился со счетом 5:0. И все голы – на счету семикратного обладателя Золотого мяча!

Первый гол был забит Лео на 8 минуте с пенальти, тогда как последующие взятия ворот на 45, 47, 71 и 76 минутах стали следствием провалов эстонцев в обороне. Тем не менее, Месси еще больше укрепился в списке главных бомбардиров сборной Аргентины.

На счету игрока ПСЖ нынче 86 голов за "альбиселесте". В списке главных голеадоров среди всех сборных Лионель поднялся на 4 место, обогнав Ференца Пушкаша (84 гола за Венгрию и Испанию).

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Впереди всего трое игроков, в том числе и извечный конкурент Лионеля – Криштиану Роналду, у которого после сегодняшней игры со Швейцарией (4:0) стало 117 голов. Далее идут иранец Али Даеи (109) и малазиец Мохтар Дахари (89).