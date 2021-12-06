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Месси стал жертвой аферы: футболисту за 30 млн продали отель под снос

Александр Трикиша
6 декабря, 17:49
Суд Испании обязал знаменитого футболиста Лионеля Месси снести его роскошный отель в Барселоне. Здание признали непригодным еще до продажи игроку

Лионель Месси купил отель, а теперь вынужден его снести / Фото: REUTERS

Аргентинец купил здание на 77 номеров за 30 миллионов евро еще в 2017 году. Оно расположено недалеко от пляжа и набережной Ситжеса, в 40 км от Барселоны.

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Однако, согласно сообщениям в Испании, местное руководство одобрило снос здания еще до того, как семикратный победитель "Золотого мяча" даже купил его.

Согласно El Confidencial, балконы отеля слишком большие и не соответствуют требованием по планировке, пишет dailymail.co.uk.

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А любые попытки изменить конструкции балконов угрожают полным обрушением гостиницы. Кроме этого, в отеле есть проблема с пожарным планом, который не соответствует местным стандартам.

Отмечается, что Месси не знал о решении сноса здания, пока к нему не обратились журналисты. Так, что аргентинец смело может идти в суд в качестве жертвы аферы с недвижимостью.

Месси лишь в конце ноября открыл счет своим голам в чемпионате Франции. Звездный форвард снова получил "Золотой мяч", хотя не может похвастаться результативностью в текущем сезоне.