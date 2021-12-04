Месси страдает. Стало известно, что раздражает легенду в Париже

Нападающий Пари Сен-Жермен Лионель Месси недавно получил "Золотой мяч". Однако в новом клубе аргентинец еще до конца не адаптировался.
Его игра в чемпионате Франции не впечатляет. И на это есть причина. О ней поведал бывший одноклубник Месси по Барселоне Луис Суарес.
"Мы с Лионелем общаемся каждый день. Об играх, о семье.
Месси признался мне, что очень страдает, играя в холод, на снегу. К такой погоде ему сложно привыкнуть", – цитирует Суареса Onze.
Кстати, главный тренер Динамо Мирча Луческу объяснил почему Месси дали "Золотой мяч" в этом сезоне. "Месси сыграл решающую роль в победе сборной Аргентины на Кубке Америки – более сильном соревновании, чем чемпионат Европы", – уверен Луческу.
Далее по теме
Напомним, что Лионель Месси летом этого года перешел из Барселоны в Пари Сен-Жермен.
Читайте также:
- Хорошо отметил: Месси отравился после вручения "Золотого мяча"
- В России рады поражению Левандовски в борьбе за "Золотой мяч"
- "При чем тут Месси?" Легенда футбола назвал виновных в незаслуженном вручении "Золотого мяча"
- Я не понимаю этот мир! Обладатель Золотого мяча шокирован победой Месси
- Месси заставили нажать на красную кнопку. Что произошло на вручении "Золотого мяча"