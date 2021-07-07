Месси шагнул навстречу Неймару: Аргентина пробилась к Бразилии в финал Кубка Америки

Партнеры звездного капитана Барселоны выиграли в полуфинале у колумбийцев лишь в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время

Лионель Месси, Аргентина - колумбия / Фото: Reuters

Кубок Америки завершится так, как и ожидалось, – финальным противостояние сборных Аргентины и Бразилии. Как мы писали накануне, Бразилия обыграла Перу в полуфинале, а решающий мяч снова забил Лукас Пакета. Аргентинской команде путевка в финал далась еще тяжелее.

Команда Лионеля Месси в Бразилиа встречалась со сборной Колумбии. Уже на 7-й минуте Лаутаро Мартинес из Интера открыл счет с передачи Лео. Однако легкой прогулки не получилось. На 61-й минуте форвард Порту Луис Диас равновесие восстановил – 1:1.

Анхель Ди Мария и Мартинес имели отличный шанс вырвать победу в основное время, но защитник вынес мяч с линии ворот, когда голкипер уже был обыгран. Сам Месси пробивал в штангу. Игра была напряженной – рефери показал 10 желтых карточек. В итоге дело дошло до серии пенальти. Аргентинский вратарь Астон Виллы Эмилиано Мартинес выводил из себя соперников еще до удара, разговаривая с ними, а затем трижды не давал себя обыграть. Смотрите, как Аргентина прошла-таки Колумбию:

Ранее Месси выдал шедевр на Кубке Америки в полуфинале.

Таким образом, в выходные в матче за третье место сыграют Колумбия и Перу, а трофей в Рио-де-Жанейро разыграют Аргентина и Бразилия. Кстати, Лионель является лучшим бомбардиром турнира с четырьмя голами, а Лаутаро с тремя – на втором месте.