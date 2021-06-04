Месси с командой открыли в Аргентине статую Марадоны

Все футболисты аргентинской команды приняли участие в открытии памятника легендарному футболисту перед отборочным матчем ЧМ-2022 против Чили

Памятник Диего Марадоне в Аргентине / Фото: Getty Images

Еще одним футбольным памятником в мире стало больше. Перед матчем отборочного турнира чемпионата мира-2022 между сборными Аргентины и Чили в Сантьяго-дель-Эстеро состоялась церемония открытия статуи Диего Марадоны. В мероприятии приняли участие футболисты аргентинской команды, в том числе и Лионель Месси.

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Сборная Аргентины проводила первый официальный матч после смерти Марадоны. Поединок завершился вничью – 1:1.



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Напомним, Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет в результате острого отека легких, вызванного хронической сердечной недостаточностью. В сердце Диего обнаружили патологию, приводящую к увеличению камер сердца и имеющую множество причин. Сердце Марадоны было в два раза больше обычного, и оно сохранено для изучения.