Месси получил невероятное предложение, которое перебивает все другие

Звездный аргентинский форвард может связать себя с Барселоной еще на 10 лет: ему предлагают поиграть в Испании и в США, а затем вернуться в клуб

Фото: REUTERS/Albert Gea

Один из лучших футболистов планеты продолжает размышлять о своем будущем. Сегодня Барселона проявила неслыханное желание удержать Лионеля Месси, сделав ему необычное предложение сроком на десять лет.

Недавно писали, что Барселона отпустила Месси, а отец зовет его в ПСЖ.

Сенсационную новость сообщил каталонский телевизионный канал TV3.

По информации СМИ, президент Барсы Жоан Лапорта хочет, чтобы аргентинец прочно связал свою жизнь с его клубом. Лионелю предлагается подписать контракт игрока сроком на два года, затем в течение трех лет быть представителем испанского гранда в США. Напомним, Лео давно собирается поехать в MLS после завершения карьеры в Европе. А после этого Месси на пять лет может занять одну из руководящих должностей в Барселоне.

Правда, сейчас идет финансовый аудит клуба, который может повлиять на этот проект. Футболист пока не ответил, ожидая от боссов конкретных шагов по усилению состава. Тем не менее, говорят, 28 мая Лапорта должен представить игроку финансовые детали сделки.

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Нынешний контракт шестикратного обладателя "Золотого мяча" завершается 30 июня.

Ранее Месси назвал желаемую зарплату в Манчестер Сити: очень дорогие гастроли.

Вспомним, как Лео забивал в ворота ПСЖ в Лиге чемпионов: