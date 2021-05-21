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Барселона отпустила Месси

Олег Люлька Олег Люлька
21 мая, 15:26
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Каталонский клуб разрешил Лионелю пропустить заключительный матч сезона с Эйбаром. Не исключено, что за "блаугранас" аргентинец больше уже не сыграет
Фото: REUTERS/Sergio Perez
Фото: REUTERS/Sergio Perez

Лионель Месси с разрешения главного тренера Рональда Кумана не тренируется с Барселоной и пропустит матч заключительного, 38-го тура чемпионата Испании с Эйбаром.

Об этом сообщает Twitter "сине-гранатовых".

Отметим, что поединок с Эйбаром уже не имеет особого значения для Барселоны, так как она досрочно потеряла шансы на чемпионство после ничьей 3:3 с Леванте, когда один из мячей в ворота каталонцев влетел после обрезки Месси.

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Между тем вполне возможно, что Барселона, дав возможность Месси пропустить последний поединок сезона с Эйбаром, отпустила его навсегда, и больше он не сыграет за каталонцев вообще.

Напомним, этим летом у 33-летнего Месси истекает контракт с Барселоной. Отец и брат аргентинца убеждают его перейти в ПСЖ, напирая на то, что Лионель не сможет в будущем получить высокую зарплату в каталонском клубе, испытывающим финансовые проблемы.

Месси
Месси / Фото: Reuters

Вместе с тем продолжают сватать Месси и в Манчестер Сити к Зинченко – аргентинец уже озвучил "горожанам" желаемый оклад.

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