Месси обыграл Суареса и Кавани: обзор матча Аргентина – Уругвай на Кубке Америки

Аргентинцы добыли в Бразилии первую победу и продолжили беспроигрышную серию до 15 матчей. Хозяева турнира учинили два разгрома, забив семь мячей

Лионель Месси, Аргентина - Уругвай / Фото: Reuters

Минувшей ночью в Южной Америки прошли матчи второго тура. В группе А сборная Аргентины с Лионелем Месси во главе сумела скромно выиграть у команды Уругвая – 1:0. В первом же туре Месси забил шикарный штрафной на Кубке Америки и стал рекордсменом, обойдя Батистуту.

Лео сражался против давних знакомых – Луиса Суареса, Эдинсона Кавани и защитника-капитана из мадридского Атлетико Диего Година. Борьба вышла напряженной, а единственный мяч забил полузащитник Бетиса Гвидо Родригес на 13-й минуте головой с передачи Месси. Смотрите обзор встречи:

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Для уругвайцев этот поединок был дебютным на Кубке Америки, а аргентинцы перед этим ограничились ничьей с чилийцами. При этом Месси и компания уже 15 матчей не знают горечи поражений.

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Зато сборная Бразилии после разгрома Венесуэлы добыла уже вторую победу с крупным счетом. В воротах сборной Перу расписались Алекс Сандро, Неймар, Эвертон Рибейро и Ришарлисон – 4:0.

На групповом этапе 10 команд разбиты на два квинтета. В плей-офф выйдут по четыре сборные из каждой группы.

Тем временем УЕФА запретил Лигу чемпионов в Беларуси. Клубы этой страны не смогут принимать соперников на своих полях.