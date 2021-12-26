Месси на выход: ПСЖ нужно срочно продать игроков на 100 миллионов

Месси может покинуть ПСЖ из-за финансового fair play / Фото: REUTERS

В ближайшие два трансферных окна клубу нужно продать игроков на 100 миллионов евро. Кстати, ранее мы писали, что Эвертон не сможет купить Миколенко из-за fair play.

Читайте также: Месси в шортах, его жена – в секси-платье: нетипичное Рождество звезды футбола

Реклама

Об этом сообщает L`Equipe.

Прошлым летом ПЖ провел уникальную кампанию – совершенно бесплатно клуб заполучил чемпиона Европы и лучшего игрока Евро-2020 Джанлуиджи Доннарумму, капитанов Реала и Барселоны Серхио Рамоса и Лионея Месси, Джорджиньо Вейналдума из Ливерпуля.

ПСЖ удачно поработал на трансферном рынке / Фото: Instagram

Реклама

Деньги были потрачены только на Ашрафа Хакими (60 млн евро) и Данило Перейру (16 млн евро).

Сейчас же клубу придется избавляться от игроков. Вряд ли дело дойдет до продажи Месси, хотя аргентинец откровенно разочаровывает фанатов ПСЖ – накануне Месси повторил антирекорд результативности.

Лионелю пока трудно в чемпионате Франции / Фото: REUTERS

Реклама

По информации СМИ, ПСЖ намерен выставить на трансфер Рафинью, Мауро Икарди, Юлиана Дракслера, Лейвина Курзава, Тило Керера, Абду Диалло и Серхио Рико.