Мессі на вихід: ПСЖ потрібно терміново продати гравців на 100 мільйонів

Мессі може покинути ПСЖ через фінансовий fair play / Фото: REUTERS

У найближчі два трансферні вікна клубу потрібно продати гравців на 100 мільйонів євро. До речі, раніше ми писали, що Евертон не зможе купити Миколенка через fair play.

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Про це повідомляє L`Equipe.

Минулим літом ПЖ провів унікальну кампанію – абсолютно безкоштовно клуб отримав чемпіона Європи та кращого гравця Євро-2020 Джанлуїджі Доннарумму, капітанів Реала та Барселони Серхіо Рамоса та Ліонея Мессі, Джорджіньо Вейналдума з Ліверпуля.

ПСЖ вдало попрацював на трансферному ринку / Фото: Instagram

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Гроші були витрачені лише на Ашрафа Хакімі (60 млн євро) та Данило Перейру (16 млн євро).

Зараз клубу доведеться позбавлятися від гравців. Навряд чи дійде до продажу Мессі, хоча аргентинець відверто розчаровує фанатів ПСЖ – напередодні Мессі повторив антирекорд результативності.

Ліонелю поки важко в чемпіонаті Франції / Фото: REUTERS

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За інформацією ЗМІ, ПСЖ має намір виставити на трансфер Рафінью, Мауро Ікарді, Юліана Дракслера, Лейвіна Курзава, Тіло Керера, Абду Діалло та Серхіо Ріко.