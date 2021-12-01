Месси как Людмила Зыкина: сходство между футболистом и певицей увидели после "Золотого мяча"

Лионель Месси и Людмила Зыкина / Фото: REUTERS

"Золотой мяч" в седьмой раз достался Лионелю Месси, хотя, по мнению многих болельщиков и экспертов, награду больше заслужил Роберт Левандовски.

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Несенюк сравнил вручение "Золотого мяча" с выступлениями популярной советской певицы Людмилы Зыкиной.

Артистка нравилась мужскому полу и даже стала героиней анекдота, который, по мнению Несенюка, похож на события в Париже.

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"Зыкину во время концерта в Закавказье десять раз вызывали "на бис", после чего уставшая певица извинилась, потому что не могла больше петь – "сел" голос. " А ты не пой, ты только ходи туда-сюда", – закричали ей из первых рядов", – рассказал анекдот журналист в своей колонке на Gazeta.UA.

Лионель Месси с "Золотым мячом" / Фото: REUTERS

Он считает, что приблизительно это же происходит сейчас с Месси и его "Золотым мячом".

"Спрашивается – за что? Конечно, гениальный Месси может играть в футбол на высоком уровне еще лет десять, а может, и больше, и будет полезен командам, за которые будет выступать. Но причем здесь "Золотой мяч" лучшему футболисту мира-2021?", – задается вопросом Несенюк.

Левандовски – лучший нападающий, Месси – лучший футболист 2021 года / Фото: Reuters

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Он считает, что Месси, как и Зыкиной из анекдота, уже не нужно забивать мячи и приводить команды к большим трофеям. Достаточно ходить каждый день перед телекамерами "туда-сюда", а все остальное дорисуют пиар-менеджеры и спонсоры футболиста.

Кстати, мы писали, что Месси отравился после вручения "Золотого мяча". Звезда Пари Сен-Жермен пропустил вторничную тренировку команды из-за проблем со здоровьем.